Анкара, , 08:59 — REGNUM

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын подверг критике американское издание The Washington Post за публикацию статьи одного из лидеров Рабочей партии Курдистана (РПК), об этом 4 июля сообщает Anadolu Ajansi.

По его словам, позиция Анкары в отношении курдских повстанцев однозначная — данная организация считается в стране террористической.

Калын подчеркнул, что РПК также запрещена в Соединенных Штатах и Европейском союзе, поэтому публикации ее членов в авторитетном издании недопустимы.

По мнению представителя президента Турции, данный факт равносилен публикации статьи члена ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В своем заявлении турецкий политик отметил, что правительство его страны продолжит борьбу с Рабочей партией Курдистана, а также против других террористических организаций.

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