Киев, , 08:56 — REGNUM

Сотрудники офиса президента Украины решили не разглашать информацию о ходе переговоров между Россией и Украиной по поставкам газа, сообщило 4 июля информационное агентство «Украинские новости».

Журналисты направили запрос в офис президента Украины, в котором попытались узнать, кто и в каком формате вёл или ведёт переговоры с Россией касательно поставок газа.

«Ваше письмо… не может рассматриваться как запрос на информацию, поскольку не соответствует нормам Закона «О доступе к публичной информации», — ответили чиновники.

При этом, в ответе не указано, в чём именно состоит несоответствие.

Согласно украинскому законодательству, офис президента Украины обязан фиксировать все международные переговоры президента Украины. Данная информация является публичной, если на неё не наложены соответствующие ограничения.

Напомним, в конце 2019 года истекает контракт на транзит российского газа через Украину. «Газпром», опасаясь очередного витка газового конфликта, накапливает запасы газа в Европе, а украинский «Нафтогаз» в свою очередь усиленно закачивает газ в украинские газохранилища.

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