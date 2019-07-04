Бастия, Франция, , 08:50 — REGNUM

Премьер-министр Франции Эдуард Филипп во время своего первого визита на Корсику подтвердил создание нового инвестиционного плана для острова в течение одного года, сообщает Le Figaro.

Известно, что новый план инвестиций для Корсики был объявлен президентом страны Эммануэлем Макроном во время его визита в апреле. Он призван заменить исключительный инвестиционный план, который позволил правительству Франции выделить почти 2 млрд евро с 2002 года.

«Новый инвестиционный план должен способствовать устойчивому развитию Корсики и удовлетворять приоритетные потребности ее жителей», — заявил премьер-министр, выступая в Бастии.

Ожидается, что уровень субсидирования для каждого проекта, который будет получать государственную техническую помощь, может составлять до 80%.

Эдуард Филипп также выразил желание создать «совет по развитию», объединяющий выборных должностных лиц, гражданское общество, экономических и социальных деятелей в сотрудничестве с корсиканским сообществом для подготовки инвестиционного плана, начиная с июля.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля премьер-министр Франции Эдуард Филипп прибыл с двухдневным визитом на Корсику.

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