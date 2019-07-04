Махачкала, , 08:43 — REGNUM

Назначен новый начальник УФСИН по Дагестану. Согласно указу президента России Владимира Путина, управление возглавил полковник внутренней службы Андрей Поляков.

«Назначить полковника внутренней службы Полякова Андрея Викторовича — начальником управления Федеральной службы исполнения наказания по Республике Дагестан», — сказано в документе, опубликованном 3 июля на официальном портале правовой информации.

Ранее Андрей Поляков работал в главном оперативном управлении ФСИН России.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Путин назначил заместителем председателя Верховного суда Дагестана Оксану Ермакову, которая на тот момент являлась председателем Красноглинского районного суда города Самары.