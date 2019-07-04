Киев, , 08:27 — REGNUM

Окружной административный суд Киева удовлетворил иск телеканала «Интер» к Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания, отменив назначенный штраф в размере 4 млн 46 тыс. гривен, сообщил 3 июля ресурс «Детектор Медиа».

Поводом для наложения штрафа стал диалог между ведущими концерта телеканала ко Дню Победы, в ходе которого прозвучала фраза: «Мы не позволим называть улицы именами фашистских преступников».

Нацсовет решил, что данная фраза является призывом к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганды, а также разжиганием национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти.

Суд не согласился с выводами членов Нацсовета, более того, судьи пришли к выводу, что украинские чиновники «создают условия для распространения цензуры и присвоения информации касательно освещения исторических событий на Украине», — сказано в решении суда.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее суд отменил решение о переименовании Московского проспекта и проспекта генерала Ватутина в Киеве в проспекты Бандеры и Шухевича — двух главарей ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сотрудничавших с Третьим рейхом во время Второй Мировой войны.

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