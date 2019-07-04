Вашингтон, , 08:08 — REGNUM

В министерстве обороны Соединенных Штатов не придают большого значения внешнему виду боевой техники, выставленной в центре Вашингтона в честь празднования Дня независимости США, заявили 4 июля в американском военном ведомстве.

«Их (бронемашины) почистили прежде чем привезти на Национальную аллею. Думаем, что внешнему виду не придавали большое значение», — цитирует РИА Новости заявление Пентагона.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Вашингтон перед празднованием Дня независимости США прибыли боевые танки M1 Abrams и другие бронированные машины. Кроме того, в мероприятии задействуют бомбардировщик B-2, истребители F-35 и F-22, а также вертолет президента Marine One. Однако на нескольких бронемашинах есть ржавчина, стволы пулеметов сняты, а отверстия заклеены скотчем.

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