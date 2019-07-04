Париж, , 08:05 — REGNUM

Министры развития и образования стран G7 встретятся в Париже 4−5 июля 2019 года, сообщает внешнеполитическое ведомство Франции.

«Борьба с неравенством, являющаяся приоритетом председательства Франции в G7, станет движущей силой встречи. Особый акцент будет сделан на равенстве между женщинами и мужчинами, а также на ситуации в Африке», — говорится в заявлении МИД Франции.

Известно, что 4 июля в Париже состоятся два параллельных заседания. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан соберет министров развития стран G7, представителей стран группы Сахель (Мавритания, Мали, Буркина-Фасо, Нигер и Чад) и ведущих международных организаций, чтобы совместно обсудить проблемы уязвимости в зоне Сахель и предложить совместные и согласованные решения для нынешней чрезвычайной ситуации в регионе.

В этот же день министр образования Франции Жан-Мишель Бланкер встретится со своими коллегами из стран G7 и трех государств, приглашенных для участия в консультациях: Аргентина, Эстония и Сингапур.

Сообщается, что министры развития и образования стран G7 впервые встретятся на совместном рабочем совещании в специализированном учреждении ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) 5 июля 2019 года.

Как ранее передавало ИА REGNUM, саммит глав государств G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония) пройдет в Биаррице (Франция) с 24 по 26 августа 2019 года.

Ранее по теме: Главы МИД стран-членов G7 соберутся во Франции 5−6 апреля