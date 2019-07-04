Оренбург, , 07:59 — REGNUM

В администрации Оренбурга принято новое кадровое решение. Пост заместителя главы города по градостроительству, земельным вопросам и дорожному хозяйству покинул Анатолий Киланов. Сегодня, 4 июля, чиновникам мэрии представили нового заместителя — Михаила Серегина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

До назначения на должность в горадминистрации Серегин работал заместителем министра строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области. Стоит отметить, что работа в мэрии не является для Михаила Серегина новой. У него имеется опыт руководителя городского управления строительства и дорожного хозяйства. В 2017 году он уволился. Информресурсы сообщают, что причиной отставки стали разногласия с заместителем градоначальника, который сейчас является фигурантом громкого коррупционного дела. Уход Анатолия Киланова связывают с неудовлетворительной работой по заключению контрактов по ремонту дорог и городскому благоустройству.

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Примечательно, что Киланов находился на посту замглавы менее полугода. Он был назначен на должность 22 января 2019 года. При этом назначение бывшего главы ГУФСИН Иркутской области вызвало у горожан много вопросов и неоднозначную оценку.

Добавим, за месяц в мэрии в отставку отправлены два заместителя главы города. Напомним, 14 июня уволена Галина Полякова, являвшаясязаместителем градоначальника по правовым вопросам.

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