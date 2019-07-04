Рим, , 07:37 — REGNUM

Россия готова обсуждать с Соединенными Штатами вопрос продления Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), однако Москва не видит поддержки данной инициативы со стороны Вашингтона. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

Запуск ракеты Minuteman III

Глава государства отметил, что Россия неоднократно предлагала США обстоятельно прояснить вопросы по договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), но всегда получала отказ. Как следствие, уточнил Путин, Соединенные Штаты «сейчас разбирают на части другое соглашение».

«В начале 2021 года истекает срок действия договора СНВ-3. Пока мы не видим готовности США обсуждать его продление или выработку нового соглашения», — отметил российский лидер.

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Как сообщало ИА REGNUM, в рамках соглашения Россия и США должны сократить ядерные боезаряды до 1550 единиц, межконтинентальные баллистические ракеты, баллистические ракеты подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков — до 700 единиц.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил, что расценивает договор СНВ-3 неудачным, поэтому в Вашингтоне пока не определились, стоит ли его продлевать. В свою очередь Путин также не исключил возможность отказа Москвы от продления СНВ-3.

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