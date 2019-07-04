Хабаровск, , 07:39 — REGNUM

Комитет по государственному устройству и местному самоуправлению рекомендовал Законодательной думе Хабаровского края принять в первом чтении закон о возвращении прямых выборов глав районов и мэров городов, инициированный губернатором края Сергеем Фургалом, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Депутаты краевой думы решили поддержать инициативу губернатора и ввести прямые выборы во всех районах края. В первом чтении законопроект будет рассмотрен 24 июля.

Во втором же чтении законопроект будут рассматривать уже депутаты Закдумы нового, VII созыва, которых жители края изберут в сентябре 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Хабаровского края внёс законопроект о возвращении прямых выборов глав районов и мэров городов. Сергей Фургал полагает, что это усилит ответственность избранных руководителей территорий перед избирателями.