Хабаровск, 4 июля 2019, 07:39 — REGNUM
Комитет по государственному устройству и местному самоуправлению рекомендовал Законодательной думе Хабаровского края принять в первом чтении закон о возвращении прямых выборов глав районов и мэров городов, инициированный губернатором края Сергеем Фургалом, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Депутаты краевой думы решили поддержать инициативу губернатора и ввести прямые выборы во всех районах края. В первом чтении законопроект будет рассмотрен 24 июля.
Во втором же чтении законопроект будут рассматривать уже депутаты Закдумы нового, VII созыва, которых жители края изберут в сентябре 2019 года.
Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Хабаровского края внёс законопроект о возвращении прямых выборов глав районов и мэров городов. Сергей Фургал полагает, что это усилит ответственность избранных руководителей территорий перед избирателями.