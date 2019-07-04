Тюмень, , 07:54 — REGNUM

Прокурор Тюменской области Владимир Владимиров покинул свой пост. Он назначен главой Северо-Западной транспортной прокуратуры, расположенной в Санкт-Петербурге. Президент России Владимир Путин подписал 3 июля 2019 года соответствующий указ, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал правовой информации.

Владимир Владимиров был назначен прокурором Тюменской области в 2017 году. До этого, в 2005—2007 он занимал пост прокурора Санкт-Петербурга.

Обязанности прокурора Тюменской области будет исполнять первый заместитель Владимирова Руфат Биктимеров.