Париж, , 07:36 — REGNUM

Франция осуждает атаку на центр содержания мигрантов в Таджуре не далеко от Триполи (Ливия), которая на этот раз стала причиной гибели более 40 человек, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

«Мы напоминаем всем сторонам и учреждениям в Ливии об их обязательстве защищать гражданское население и инфраструктуру в соответствии с международным гуманитарным правом. В этом контексте они также несут ответственность за обеспечение безопасного и беспрепятственного гуманитарного доступа», — говорится в заявлении МИД Франции.

Франция вновь призывает стороны к немедленному прекращению боевых действий и возвращению к политическому процессу под эгидой ООН.

В среду ночью 3 июля был совершен авиаудар на центр содержания мигрантов в Таджуре. По последим данным миссии ООН, жертвами стали 44 человека и еще более ста получили ранения. Предположительно, в центре мигрантов находилось более 600 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что Европейский союз (ЕС) должен поддержать легитимное правительство Ливии.

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