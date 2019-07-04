Новокузнецк, Кемеровская область, , 06:45 — REGNUM

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов предложил горожанам сформировать расходную и доходную части бюджета муниципалитета на 2020 год. С таким предложением градоначальник выступил на своей странице в Instagram, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Сегодня в городе мы начинаем большую работу по подготовке к формированию бюджета на следующий, 2020 год! Наша идея заключается в том, что впервые мы хотим привлечь к этой работе всех наших новокузнечан. Наш бюджет станет — «Народным бюджетом»! Обычно эта работа проходит с депутатами, где в рамках комитетов по направлениям идёт представление перечня запланированных мероприятий, неотложных статей расходов и защита программ управлений и муниципальных предприятий. Но сегодня мы решили изменить этот порядок», — написал Кузнецов.

https://www.instagram.com/p/BzacrN9oc7t/

Он отметил, что к нему постоянно обращаются жители города с просьбой «сделать дворовые площадки, освещение, убрать территорию, спилить деревья, построить площадки для выгула собак или облагородить заброшенные площадки, построить новый бассейн или детскую площадку».

Чаяний и ожиданий, по его словам, очень много. Поэтому теперь свои предложения и пожелания новокузнечане могут оставить на странице «Народного бюджета» в интернете со 2 по 15 июля, либо принять участие в районных встречах по сбору предложений.

С 1 августа по 1 сентября 2019 года предложения жителей Новокузнецка будут выставлены на голосование на сайте электронных референдумов «Наш Новокузнецк».