Вашингтон, , 06:30 — REGNUM

Совместные усилия по борьбе с международным терроризмом и обеспечению безопасности в Туркестане обсудили государственный секретарь США Майкл Помпео и министр иностранных дел Казахстана Бейбут Атамкулов, сообщили в пресс-службе МИД республики.

Во время переговоров в Вашингтоне стороны также обсудили меры по стабилизации ситуации в Афганистане и договорились продолжить совместную реализацию социально-экономических и гуманитарных проектов в исламской республике.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля государственный секретарь США Майкл Помпео на встрече с Бейбутом Атамкуловым высоко оценил проведение Казахстаном операции «Жусан» по эвакуации своих граждан из Сирии. Госсекретарь предложил поделиться опытом в проведении подобных гуманитарных операций.

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