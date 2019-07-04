Москва, , 01:53 — REGNUM

Получение жителями Приднестровья российского гражданства и возможность применения материнского капитала в ПМР стали темами, которые обсуждал Президент ПМР Вадим Красносельский на встрече в Москве с председателем комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константином Косачевым, передает ИА REGNUM.

По словам Красносельского, сложности с получением гражданства есть у нескольких категорий приднестровцев:

1. У молодых людей, родившихся после 1992 года. Речь идет о двух тысячах человек. Они не имеют никакого гражданства, кроме приднестровского, не могут никуда выехать. «Они являются носителями русского языка, российского образования, но не могут получить российское гражданство. Молодой человек может получить гражданство Молдовы или Украины, но не хочет, потому что в этом случае не сможет получить российское. Пока не получается сдвинуть решение этой проблемы с мертвой точки. Она обсуждается на различных, в том числе думской, площадках. В итоге принимаются решения по другим территориям. По Приднестровью же вопрос пока остался повисшим в воздухе», — отметил Красносельский.

2. Обладатели паспорта СССР. В Приднестровье 37 тысяч все еще советских граждан заявили о желании получить паспорт РФ, но излишняя забюрократизированность процедуры не дает им воспользоваться этим правом.

3. Жители, которые в силу сложившихся обстоятельств получили паспорта Молдавии или Украины. Сменить сегодня гражданство на российское для них крайне сложно. «Дело в том, что были такие периоды, когда российское гражданство получить было невозможно, а людям надо было решать свои проблемы. И они, являясь представителями Русского мира, носителями русского языка, были вынуждены получать паспорта других государств для решения личных, семейных вопросов. Люди в Приднестровье являются жертвами большой политики. Поэтому в этих вопросах им надо идти навстречу», — считает Красносельский.

Что касается применения материнского капитала в Приднестровье, президент сказал, что ПМР — территория компактного проживания сотен тысяч россиян, которые, закрепившись в республике, продолжат представлять интересы страны за ее пределами. Обсуждается два направления использования в республике материнского капитала: приобретение жилья и получение образования в Приднестровском госуниверситете. «Обе позиции продуктивны и работоспособны. Мы можем создать эффективные прозрачные механизмы контроля», — заверил он.

Косачев, выслушав Красносельского, отметил, что «многое, конечно, зависит от того, как выстраивают свою политику соседние государства». «Мы знаем, что сейчас произошли серьезные изменения внутриполитической ситуации в Молдове. Мы не можем упускать из внимания то, что происходит на Украине, потому что это тоже очень важный фактор, влияющий на ситуацию», — сказал Косачев.

Россия при этом, по его словам, готова «подставить плечо и содействовать в двустороннем формате». «Россия всегда была рядом, всегда оказывала содействие в решении проблем — и социально-экономических, и гуманитарных. Можете не сомневаться, что так оно будет и впредь. Мы в вашем полном распоряжении», — заверил парламентарий.