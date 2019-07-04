Лондон, , 01:23 — REGNUM

Заявление британского МИД о необходимости якобы отсутствующего доступа в Крым международных наблюдателей — очередная попытка недобросовестного использования проблематики прав человека, сообщили в пресс-службе посольства РФ в Лондоне.

Комментируя призыв к Москве британских представителей в Совете по правам человека ООН «обеспечить международным наблюдателям в области прав человека доступ в незаконно аннексированный Крым», в посольстве напомнили, что регион открыт для посещения любыми иностранными и международными делегациями.

Российское ведомство подчеркнуло, что Крым также открыт «любыми иностранными гостями — наравне со всеми другими регионами нашей страны». Поэтому заявление британских коллег вызвало «недоумение», не говоря уже о том, что Крым снова назван «аннексированным».

"Усматриваем в нем очередную попытку недобросовестного использования проблематики прав человека со стороны британских коллег», — отметили в посольстве.

Напомним, заявление британских дипломатов по поводу Крыма Форин-офис (МИД Великобритании) обнародовал 3 июля.

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