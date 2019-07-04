Москва, 4 июля 2019, 00:20 — REGNUM
Тема Украины в западно-европейских отношениях перестает играть первостепенную роль, считает политический обозреватель интернет-портала UKRAINA.RU Александр Чаленко. Об этом он заявил 3 июля в эфире телепрограммы «Время покажет» на Первом канале.
Политический обозреватель также прокомментировал встречу президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Канады Джастина Трюдо. По его мнению, причиной этому стала западно-украинская диаспора, которая проживает в Канаде и является избирателем канадского политика. Именно поэтому Трюдо «продемонстрировал поддержку» украинскому президенту.
Напомним, что Зеленский прибыл в Канаду 2 июля для встречи с министром иностранных дел Христей Фриланд, премьер министром Джастином Трюдо и некоторыми другими высокопоставленными лицами.