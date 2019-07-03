Тель-Авив, Израиль, , 23:48 — REGNUM

Очередной день массовых протестов эфиопских евреев в Израиле обошелся без поджогов, массовых драк и столкновений с полицией, 3 июля передает агентство Associated Press.

Тем не менее, полиция сообщила об аресте 12 участников митинга в Тель-Авиве — рассерженные темнокожие иудеи бросали камни, некоторые имели при себе «коктейли молотова».

С 1 июля массовый протест эфиопских евреев, поводом которого стали притеснения со стороны полиции, перерос в погромы, поджоги машин и столкновения с силами правопорядка.

По информации полиции, за три дня протеста в ходе столкновений ранения получили не менее 110 сотрудников. Арестованы более 130 участников беспорядков.

Большая часть эфиопских евреев, также известных как фалаши, мигрировала в Израиль из Эфиопии в 1990-х годах.

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