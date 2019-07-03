Киев, , 23:39 — REGNUM

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин фактически подвёл итог своей пятилетней работе, констатировав, что у официального Киева отсутствует какая бы то ни была внешняя политика. Соответствующее заявление он сделал в опубликованном 3 июля интервью изданию Liga.net.

«Во внешней политике нам надо и видение, и структурированный процесс. Сегодня никакого порядка нет — ни хорошего, ни плохого», — отметил министр.

Климкин добавил, что у Украины «нет в принципе внешней политики». «Возможно, она появится. Возможно, кто-то мешает. Я мешаю? Ну, с завтрашнего дня я буду в отпуске. Нет проблем», — сказал он.

Как передавало ИА REGNUM , ранее сегодня Павел Климкин сообщил о решении уйти в «политический отпуск», независимо от того, примет ли Верховная рада решение о его отставке и когда это произойдёт.

Должность главы МИД Украины Климкин занимает с июня 2014 года. В мае новый президент страны Владимир Зеленский предлагал Верховной раде отправить министра в отставку, однако депутаты высказались против, несмотря на то, что это решение поддержал и сам Климкин.

На днях премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил отправить главу МИД в многомесячный отпуск. Он пообещал, что подпишет соответствующее заявление Климкина, а также будет готов по предложению президента внести кандидатуру вице-премьера, который будет исполнять обязанности главы внешнеполитического ведомства.

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