Сухум, , 23:14 — REGNUM

В Абхазии продолжается регистрация партий и инициативных групп граждан по выдвижению кандидатов в президенты республики. Новыми инициативными группами стали группы по выдвижению кандидатов Шамиля Адзынба и Артура Анкваб, сообщает ИА Апсныпресс.

Избирательные бюллетени Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ранее зарегистрировались партии «Акзаара» и «Единая Абхазия», «Амцахара», а также инициативные группы по выдвижению Алмаса Джапуа, Астамура Какалия, Астамура Отырба и Астамура Тарба. Регистрация инициативных групп и партий продолжится до 15 июля.

Выборы президента Абхазии пройдут 25 августа.