Москва, , 22:28 — REGNUM

Россия, Абхазия и Южная Осетия считают сотрудничество Грузии с НАТО реальной угрозой безопасности региона Южного Кавказа, заявлено в комментарии Департамента информации и печати МИД России по итогам очередного этапа Женевских дискуссий по Закавказью.

Грузия идет в НАТО Onkavkaz.com

МИД подчёркивает, что Грузия демонстрирует нежелание работать над многосторонним заявлением о неприменении силы в регионе, которое Москва, Цхинвал и Сухум считают ключевым для обеспечения мира на Южном Кавказе.

На переговорах «было подчеркнуто, что углубление сотрудничества Грузии с НАТО на фоне недружественной риторики Тбилиси воспринимается в Москве, Сухуме и Цхинвале как реальная угроза региональной безопасности».

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне постоянных заявлений Грузии о стремлении к членству в НАТО Североатлантический альянс предпочитает использовать Грузию для удовлетворения своих потребностей в регионе без принятия на себя каких-либо обязательств.

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