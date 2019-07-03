Гонконг, Китай, , 22:28 — REGNUM

Полиция Гонконга сообщила об аресте одного подозреваемого в участии в штурме Законодательного совета, 3 июля передает агентство Associated Press.

Ранее гонконгской полицией сообщалось об аресте 12 участников беспорядков 1 июля, однако среди них не было ни одного участника беспорядков в парламенте.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля, в годовщину воссоединения Гонконга и Китая, демонстранты ворвались в здание гонконгского парламента и устроили погром.

Полиция не оказывала серьёзного сопротивления толпе, однако позднее объявила о штурме Законодательного совета.

К моменту штурма парламент полицией в нём находились только представители СМИ. Здание оказалось разгромлено и изрисовано антигосударственными надписями.

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