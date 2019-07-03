Хартум, , 22:20 — REGNUM

Представители оппозиции и военного совета Судана возобновили переговоры, 3 июля передает агентство Reuters.

Судан Иван Шилов © ИА REGNUM

Первая встреча после месячного перерыва началась в одном из отелей в Хартуме. Ожидается, что переговоры о «переходном правительстве» продлятся несколько дней.

Переговоры между оппозицией и военными в Судане были прерваны 3 июня, после жестокого разгона лагеря демонстрантов и массовых беспорядков в Хартуме.

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