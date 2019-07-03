Брюссель, , 21:47 — REGNUM

У северных берегов Норвегии начинаются ежегодные военно-морские учения кораблей военно-морских сил стран — членов Североатлантического альянса. Об этом сегодня, 3 июля, сообщает пресс-служба военного блока НАТО.

(cc) NATO North Atlantic Treaty Organization

Учения называются Dynamic Mangoose («Стремительный мангуст»). В ходе учений будут отрабатываться приемы борьбы с подводными лодками вероятного противника.

Известно, что учения продлятся до 14 июля. В них будут задействованы девять боевых кораблей, четыре подводные лодки и пять патрульных противолодочных самолетов из Великобритании, Германии, Испании, Канады, Норвегии, Польши, США, Турции и Франции.

Уточняется, что к участию в учениях привлечены корабли Первой постоянно военно-морской группы НАТО в составе эсминца ВМС США Gravely, который оснащен крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км, фрегата британского Королевского ВМФ Westminster, а также испанского, турецкого и польского фрегатов.

Именно это соединение НАТО в июне 2019 года принимало участие в учениях BALTOPS 2019, которые проходили в акватории Балтийского моря. В тех учениях были задействованы около 50 боевых кораблей и подводных лодок, 40 самолетов и вертолетов, а также 8,6 тыс. военнослужащих.

Стоит отметить, что одновременно с учениями Dynamic Mangoose проходят совместные американо-украинские учения в Чёрном море Sea Breeze 2019.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, все эти учения — это часть политики США и военного блока НАТО по сдерживанию России. В Чёрном море на учениях Sea Breeze 2019 отрабатываются ответные действия, а также наступательные и десантные операции на случай конфликта с Россией. В ходе учений BALTOPS 2019 отрабатывались ударные операции по Калининграду, а также десантные операции и действия по противовоздушной обороне и борьбе с надводными кораблями «вероятного противника», — то есть России.

Учения Dynamic Mangoose, в ходе которых отрабатывается борьба с подводными лодками, также проводятся для того, чтобы в случае конфликта с Россией атаковать её подводные лодки, которые выходят в Атлантику через Норвежское море.