Москва, 3 июля 2019, 21:45 — REGNUM
Премьер-министр России Дмитрий Медведев принял отставку главы Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Ивана Валентика. Об этом 3 июля сообщает пресс-служба правительства.
«Освободить Валентика Ивана Владимировича от должности заместителя министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации — руководителя Федерального агентства лесного хозяйства по его просьбе», — говорится в обнародованном документе.
Напомним, в конце июня стало известно, что Иван Валентик подал заявление об уходе с поста главы Рослесхоза в связи с переходом на другую работу. Должность руководителя федерального агентства он занимал с октября 2014 года.
Читайте ранее в этом сюжете: Глава Рослесхоза объявил о своей отставке