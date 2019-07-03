Ташкент, , 21:42 — REGNUM

В Генеральной прокуратуре Узбекистана под председательством главы ведомства 2 июля состоялось заседание Республиканской межведомственной комиссии по рассмотрению обращений граждан Узбекистана, по заблуждению оказавшихся в составе террористических, экстремистских или иных запрещенных организаций и групп.

Узбекистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, по итогам заседания комиссия вынесла заключение об освобождении 5 лиц, которые по заблуждению оказались в составе террористических, экстремистских и иных запрещенных организаций, от уголовной ответственности.

«Были определены задачи по осуществлению организационных мероприятий, направленных на возврат в Узбекистан 5 освобожденных от уголовной ответственности граждан, оказание им социально-правовой помощи, в том числе, на содействие в их трудоустройстве», говорится в сообщении.

На сегодняшний день, отмечает пресс-служба, рабочей группой рассматриваются еще 8 обращений, поступивших по данному вопросу.

Ранее, 19 сентября 2018 года президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев издал указ «О совершенствовании порядка освобождения от уголовной ответственности граждан Республики Узбекистан, по заблуждению оказавшихся в составе террористических, экстремистских или иных запрещенных организаций и групп».

Как сообщало ИА REGNUM, проводимая в Узбекистане с первых дней независимости внутренняя политика вынудила многих граждан республики присоединится к террористическим и другим радикальным организациям.