Москва, , 21:36 — REGNUM

Решение властей Канады о запрете на въезд в страну жителям Донбасса с российскими паспортами заслуживает только негативной реакции. Об этом 3 июля заявил заместитель министра иностранных дел России Григогий Карасин.

Канада Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Такое решение Канады, как мы можем на него реагировать? Конечно, только негативно», — приводит слова дипломата РИА Новости.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня глава МИД Канады Христя Фриланд заявила журналистам, что въездные визы в страну не будут выдаваться жителям Донецкой и Луганской народных республик, получившим российское гражданство.

20 июня главы государств и правительств стран Европейского союза в коммюнике, принятом по итогам саммита в Брюсселе, также не исключили рассмотрения вопроса о непризнании российских паспортов, выданных гражданам ДНР и ЛНР.

Читайте ранее в этом сюжете: Канада закроет въезд для жителей Донбасса с российским гражданством