Париж, , 21:30 — REGNUM

Французский корабль радиоэлектронной разведки Dupuy de Lome («Дюпюи-де-Лом») миновал пролив Босфор и вошёл в Чёрное море, сообщает 3 июля «Интерфакс», ссылаясь на неназванные информированные источники.

Dupuy de Lome подчиняется Управлению военной разведки Франции (DRM). Корабль направляется в зону американо-украинских учений Sea Breeze 2019 для участия в этих манёврах.

Предыдущий визит этого корабля в Чёрное море был отмечен весной 2014 года.

За действиями кораблей НАТО следят сторожевой корабль Черноморского флота «Сметливый», малый противолодочный корабль «Касимов» и сторожевой корабль «Пытливый».

Кроме того, корабли альянса взяты на сопровождение береговыми ракетными комплексами и средствами радиоэлектронной борьбы.

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