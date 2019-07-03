3 июля 2019 | Время чтения 4 мин

Недавно мне пришлось читать лекцию в одном из университетов Тбилиси. Я шустро начал с американской шутки и понёсся по заданным темам. В аудитории послышался шумок недоумения. Тут ко мне подошла их преподавательница и убедительно попросила: «Перейдите, пожалуйста, на русский язык. Он ближе нашим ученикам».

Авигдор Эскин, , 21:29 — REGNUM

Беспорядки в Грузии утихли. «Жизнь вернулась так же беспричинно, как когда-то странно прервалась». Осталось разбитое корыто в сфере туризма на ближайшие месяцы. Остались уступки правительства демострантам: отставка председателя парламента и решение о переходе на единую партийную систему выборов в парламент.

Грузия

За истёкшие две недели российско-грузинские отношения были отброшены назад. Принятые Москвой санкции скажутся пагубно на достатке тех в Грузии, кто трудится на поприще гостиничного и туристического бизнеса. Новостные и аналитические ресурсы пестрили все эти дни цифрами, отражающим предполагаемые убытки грузинской стороны.

Однако есть и российская сторона. Сотни тысяч людей будут вынуждены отменить свои планы провести отпуск в Грузии или же добираться туда через Баку или Ереван. В обоих случаях сотни тысяч россиян потерпят убытки.

Нельзя не задаться и принципиальным вопросом об отношении к санкциям как к средству продвижения внешней политики. Вот уже пять лет Россия сама страдает от международных санкций и одновременно последовательно выступает против этого средства давления. Первые лица РФ точно и убедительно объясняли не раз городу и миру, почему методика санкций порочна в принципе. И вот Москва отменяет авиасообщение с Грузией. Более полумиллиона грузинских граждан России снова оказываются полуоторванными от родственников в Грузии. Отмен прямых рейсов — это удар по родственным узам, гуманитарная трагедия для многих.

Российские санкции идут вразрез с политикой Москвы, направленной на сближение и укрепление дружественных уз с бывшими республиками СССР. Взыскуемое потепление должно было привести к переговорам между лидерами Грузии и России, а также — между грузинским правительством и представителями жителей Абхазии и ЮО.

Последние годы были, несомненно, отмечены заметным потеплением именно в гражданской сфере. Полтора миллиона российских туристов в Грузии в год стали послами доброй воли и обновлённой дружбы. Это было куда больше, чем просто высокая оценка грузинской сноровке в туристическом бизнесе. Посетившие Сакартвело свидетельствуют о том, как сердечно и дружелюбно их принимали. За рамками обычного гостиничного делячества.

Сегодня в Тбилиси и в Батуми говорят по-русски не только выпускники советских школ, но и многие молодые люди. Это результат доброго общения с гостями из России.

Недавно мне пришлось читать лекцию в одном из университетов Тбилиси. Я шустро начал с американской шутки и понёсся по заданным темам. В аудитории послышался шумок недоумения. Тут ко мне подошла их преподавательница и убедительно попросила: «Перейдите, пожалуйста, на русский язык. Он ближе нашим ученикам».

Не будем навязывать читателю избитые термины, как то «народная дипломатия» и «мягкая сила». Несомненно, что за последние годы мы наблюдать приток дружбы и любви между разодранными политикой близкими народами. Если решение об отмене авиасообщения не окажется краткосрочным, то это будет стратегическим ударом и по России. На радость обломкам партии Михаила Саакашвили.

В этом месте следует прервать наши рассуждения о недопустимости санкций и подчеркнуть, что каждое государство обязано оберегать своих граждан от любой внешней угрозы и остерегать по мере возможности. Напомним, что беспорядки в Грузии начались после ничем не оправданной выходки депутатов парламента и активистов от оппозиции против российской делегации на Межпарламентской ассамблее православия. Грузинские хозяева усадили председательствовавшего на заседании депутата Госдумы Сергея Гаврилова в кресло спикера парламента. Подчеркнём, что не принято усаживать нигде никаких гостей в кресло главного парламентария страны. Однако нельзя нисколько винить в случившемся Гаврилова. Он сел туда, куда его посадили хозяева.

Вслед за этим последовала беспардонная выходка протеста против сего с продолжением у здания гостиницы, где разместилась делегация. После этого началась осада парламента с вечерней попыткой штурма. Десять дней беспорядков, в ходе которых на обочине слышались и виделись оскорбительные лозунги против России и ее президента.

На том этапе власти России имели основания для беспокойства. Когда в городе идёт смута, касающаяся своими гранями и российской темы, очень недоброжелательно, то мало ли что могло случиться. Основания для беспокойства были.

Тревога была, но миновала. Более того, репортажи о нескольких инцидентах с российскими туристами оказались неточными. Так известное издание Газета.ру сообщило сегодня о нападении на российскую семью и даже привело фотоподтверждение. Однако на поверку выяснилось, что речь идёт об инциденте пятилетней давности.

После прекращения уличных беспорядков нет причин не отменить санкции. Во благо гражданам обеих стран.

Похоже, Москва ждёт определенных шагов от Грузии для возвращения к прежним рамкам взаимоотношений. Чтобы понять, какие слова и какие действия с обеих сторон смогут помочь быстро залечить раны, следует начать с выявления той точки в нынешнем круговороте событий, которая была поворотной в принятии решении о санкциях.

Мы обратились за разъяснением к Игорю Морозову — одному из наиболее влиятельных во внешней политике российских законодателей. «Все началось с досадного и нелепого инцидента в парламенте Грузии, в котором не было ни какой вины с нашей стороны. Это было использовано радикальной оппозицией. Казалось бы, правительство Грузии должно было принести извинения за эту некрасивую историю, которой оно само вовсе не желало. Вместо этого президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Россию в организации беспорядков, назвав радикалов от движения Саакашвили «пятой колонной России», — сказал Морозов. Может, начать с этого?

Хочется верить, что найдутся люди в Тбилиси и в Москве, которые сумеют перешагнуть через этот конфликт, который на самом деле и нелепый, и досадный, и излишний.