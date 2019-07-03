Лондон, , 21:28 — REGNUM

«Если бы нужно было выбрать некий образ или мгновение, которое настолько точно, насколько это возможно, отражало бы текущее положение дел в Евросоюзе, включая самую суть ЕС, все дурное и хорошее, сильные стороны и слабости, то всего несколько секунд учредительного заседания Европейского парламента в Страсбурге [2 июля] были бы одним из лучших вариантов», — пишет испанское издание El Mundo.

Эти секунды включают в себя все: пленарное заседание, которое отражает желания 500 миллионов европейцев, сбор парламента в Эльзасе, где немцы и французы когда-то раз за разом убивали друг друга, а теперь демонстрируют наилучшую кооперацию из возможных, 751 депутата из 28 стран, которые принадлежат к самым разным семьям и придерживаются всех возможных идеологий и убеждений. Зал, наполненный убежденными европеистами, радикалами, экстремистами и открытыми еврофобами. Место, где обсуждают всю европейскую законодательную деятельность и голосуют за неё.

«Здесь как нигде возвышают голос в защиту прав человека, свобод, климата и частной жизни. Но здесь же любые фрики, имеющие право голоса, денежное содержание и офис, используют свои минуты славы, чтобы отстаивать эгоистические, спорные и экстремистские дела», — подчеркивает СМИ.

Образ, оставшийся после первого заседания нового Европарламента, издание называет столь же сильным, сколь и печальным — это депутаты из Партии Брексита Найджела Фараджа, повернувшиеся спиной к полукруглым рядам кресел, когда участники квартета Avena начали исполнять вариацию на гимн Евросоюза.

Уходящий председатель парламента Антонио Таяни, заметив поначалу, что британцы не собираются вставать, напомнил: подняться с места в момент исполнения гимна — вопрос уважения, идёт ли речь о гимне своём или чужом (в последнем случае — особенно). Тогда сторонники Брексита поднялись на ноги, однако сопроводили это «оскорбительным и инфантильным жестом, хорошо отражающим все, что поставлено на карту: Союз, его институты, образование и уважение», считает El Mundo. Одна сторона пытается прийти к постижению всего этого, другая «после стольких лет продолжает не понимать абсолютно ничего ни о своей стране, ни о ЕС».

Заседание парламента показало раскол в Европе на всех уровнях, резюмирует испанское издание. Евроскептики и радикалы не добились того, на что рассчитывали, и чего боялись сторонники сохранения Евросоюза, но они будут играть важную роль в ближайшие годы. К тому же они знают, как привлечь к себе внимание, организовать провокацию и добиться широкого освещения своих акций в СМИ: история с европейским гимном — лучший тому пример.

Однако главная угроза европейскому проекту таится даже не в политических разногласиях, отмечает El Mundo. Дальнейшее существование ЕС может оказаться под вопросом не из-за его хрупкости, противостояний различных блоков или настоящих политических битв, длящихся сутками, но из-за его нерелевантности и равнодушия его членов.