Мадрид, , 21:25 — REGNUM

«Мать семерых детей и действующий министр обороны Германии будет следующим главой Европейской комиссии. Представительница христиано-демократической партии Урсула фон дер Ляйен станет первой женщиной на этом посту — наиболее значимом для европейской политики. После более чем двух дней почти непрерывных дискуссий Европейский совет вчера вечером пришёл к соглашению, в котором министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель фигурирует в качестве вице-председателя комиссии и высокого представителя ЕС по внешней политике», — пишет сегодня, 3 июля, испанское издание ABC.

Европейская комиссия (cc) LIBER Europe

Глава испанского правительства Педро Санчес упорно отстаивал кандидатуру голландского социалиста Франса Тиммерманса, обсуждая назначение главы Еврокомиссии, но вопреки настойчивости в ходе самого длинного заседания в истории Совета не смог добиться своего — даже при поддержке французского президента Эммануэля Макрона, который в этом вопросе придерживался «политической семьи» из близкой ему либеральной орбиты. Тем не менее Санчес счёл итоговые договоренности «хорошей новостью», хотя в стане европейских социалистов они были встречены разочарованием.

Пять лет назад, когда Санчес возглавлял испанскую оппозицию, он призвал социалистов Испании нарушить договоренность с Народной партией и отказался поддержать на голосовании в Европарламенте кандидата от избирателей и Европейского совета — люксембуржца Жан-Клода Юнкера. Вчера у испанского лидера спросили, как он смотрит на то, что остальным европейским социалистическим партиям не нравится то соглашение, которое Санчес находит столь блестящим. Премьер-министр кратко ответил: «Я должен буду это принять».

Немецкий канцлер Ангела Меркель, в свою очередь, сказала, что не могла высказываться о кандидатуре своего министра, поскольку не получила поддержки социал-демократической партии, которая входит в берлинскую коалицию.

Группа политиков из Европейской народной партии, как и социалисты, смотрит на достигнутый результат без эйфории, поскольку считает его унизительным для того, кто до текущего момента был их главным кандидатом — Манфреда Вебера. Он единственный из трёх фаворитов не фигурировал в соглашении европейских лидеров: частью компромисса стало то, что Тиммерманс останется исполнительным вице-председателем комиссии, а кандидат от либеральной группы, датчанка Маргрет Вестагер, тоже будет вице-председателем.

Лидерство в Совете было отдано действующему премьер-министру Бельгии Шарлю Мишелю, а Франция успешно предложила сделать Кристин Лагард преемницей Марио Драги во главе Европейского центрального банка (что сюрпризом не стало). Лагард обеспечит «гендерное равновесие», на которое открыто надеялся Макрон.

На провал фаворита, Манфреда Вебера, сетуют многие, но нельзя обвинять Европейский совет в том, что он скрыл свою нерешительность при принятии окончательного решения, резюмирует ABC. Насколько оно было удачным, прояснят следующие пять лет.