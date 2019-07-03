Киев, , 21:08 — REGNUM

Подольский районный суд Киева перенес рассмотрение дела главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на 15 июля. Причиной тому стала совершенная неготовность к процессу государственного обвинения, сообщает сегодня, 3 июля, «Страна.ua».

Сегодня должно было состоятся заседание по делу Вышинского, против которого на Украине было сфабриковано дело о государственной измене. По сути, украинские власти обвинили Вышинского в том, что он честно выполнял свою журналистскую работу.

На сегодняшнем заседании прокуроры попросили суд перенести заседание, так как они не готовы к процессу. При этом гособвинение ходатайствовало о переносе заседания на 22 июля, когда у Вышинского заканчивается очередной срок меры пресечения. Но суд перенес дело на 15 июля.

Сам Вышинский после таких слов государственного обвинения заявил, что лично ему понадобилось почти месяц на ознакомление с 26 томами уголовного дела, сфабрикованного против него. Он также иронично поддел представителей прокуратуры: «Не готовы, сидят — краснеют».

Также Вышинский заявил, что всё дело против него — это политические игры нынешнего генерального прокурора Украины Юрия Луценко.