Хартум, 3 июля 2019, 20:41 — REGNUM
Оппозиция Судана согласилась на переговоры с военными о составе и руководстве «переходного совета», 3 июля передает агентство Reuters.
Альянс «Сил свободы и перемен» заявил, что «переговоры должны касаться только председательства в суверенном совете» и «сроки переговоров должны составлять 72 часа».
Отмечается, что согласие о переговорах принято после просьбы медиаторов от Африканского союза и Эфиопии.
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