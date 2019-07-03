Тегеран, , 20:11 — REGNUM

Родственники жертв трагедии почтили память погибших в авиакатастрофе 31 год назад в Персидском заливе, 3 июля передает агентство Associated Press.

Разбившийся Airbus A300B2-203 за три года до катастрофы © Werner Fischdick

Скорбящие бросали цветы на поверхность воды — приблизительно в том месте, где 3 июля 1988 года упал сбитый американским крейсером Vincennes иранский Airbus с 290 пассажирами на борту.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в связи с годовщиной трагедии отметил в «Твиттере», что «агрессия США против Ирана началась не с Трампа».

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