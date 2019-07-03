Душанбе, , 19:38 — REGNUM

Центральная районная больница Рудаки в Таджикистане получила медицинское оборудование и медикаменты на сумму 700 тыс. долларов в рамках программы грантовой помощи ЮНИСЕФ по проекту «Выживание и развитие детей младшего возраста». Спонсором выступила Россия.

Торжественная церемония передачи оборудования прошла сегодня, 3 июля. В ней приняли участие заместитель министра здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана Азиз Одиназода, чрезвычайный и полномочный посол России в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов и представитель Детского Фонда ООН в Таджикистане Лучиано Калестини. Помимо закупки медицинского оборудования и медикаментов в рамках проекта специалисты в данной области прошли необходимое обучение.

«Этот проект и ряд других проектов являются доказательством искренней заинтересованности нашей страны в обеспечение благополучия и процветания народа Таджикистана», — заявил Посол России Игорь Лякин-Фролов

Лучиано Калестини также поблагодарил правительство России «за устойчивую поддержку в течение многих лет», которая помогает маленьким жителям Таджикистана получить шанс на здоровую и полноценную жизнь. Это весомый вклад России в снижение уровня детской смертности в Таджикистане.

Напомним, что проект «Выживание и развитие детей младшего возраста» начал функционировать в 2016 году. Главная цель заключается в расширении доступа матерей, новорожденных и детей раннего возраста к базовым услугам в области охраны здоровья, а также снижении детской смертности в Таджикистане. Проект реализуется в двенадцати районах страны: Пенджикент, Деваштич, Ашт, Зафарабад, Горная Мастча, Мастча, Дарваз, Мургаб, Ишкашим, Рудаки, Рашт и Ляхш.