Москва, , 19:35 — REGNUM

Сегодня, 3 июля, в Москве на Поклонной горе состоится праздничный салют в честь 75-летия со дня освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел России.

Салют начнётся в 22:00. Ожидается, что в небо будут выпущены более двух тысяч праздничных фейерверков. Залпы салюта будут сопровождаться огнём артиллерийских орудий — целая батарея пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны будет обеспечивать звуковое сопровождение праздничного мероприятия. Залпы орудий произведет отдельный салютный дивизион имени маршала артиллерии Владимира Михалкина Западного военного округа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 апреля 2019 года в Москве состоялся праздничный салют в честь 75-й годовщины освобождения Одессы от немецко-фашистских захватчиков. Этим салютом началась целая серия торжеств, которые приурочены к памятным датам заключительного этапа Великой Отечественной войны. Праздничные салюты ознаменуют годовщины освобождения от нацистов различных европейских городов.

После сегодняшнего салюта будут салюты в честь освобождения Вильнюса и Бреста, в августе — в честь Каунаса, Кишинёва и Бухареста, в сентябре — Таллина, в октябре — Риги и Белграда.

Серия завершится в мае 2020 года салютом в честь освобождения Берлина и Праги.