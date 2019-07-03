Бишкек, , 19:31 — REGNUM

Жители Киргизии регулярно критикуют депутатов республиканского парламента, потому что они «хорошо работают». Об этом заявил спикер Дастан Джумабеков, выступая на пресс-конференции по итогам очередной сессии законодательного органа.

По его словам, распускать парламент не нужно. При этом спикер отметил, что киргизстанцы чаще всего выражают недовольство по поводу принятых народными избранниками политических решений.

Отвечая на вопрос о том, имеет ли смысл сократить численность депутатов парламента Киргизии, как это нередко предлагают пользователи соцсетей, Джумабеков сообщил, что 120 парламентариев является оптимальным количеством.

«Вопрос о сокращении числа депутатов должен решаться по закону. Но, по моему личному мнению, количество депутатов достаточное. В парламентах некоторых стран вовсе 150 депутатов», — подытожил он.

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