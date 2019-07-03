Астрахань, , 19:11 — REGNUM

Документы о выдвижении кандидатом на должность губернатора Астраханской области подала директор ООО «Олимп» Галина Морозова. Об этом сообщила пресс-служба региональной избирательной комиссии.

Морозова собирается идти на выборы в порядке самовыдвижения. Она стала 15-м кандидатом в губернаторы.

Выборы губернатора Астраханской области пройдут в единый день голосования 8 сентября 2019 года.

Как уже сообщало ИА REGNUM, о выдвижении в качестве кандидатов также заявили депутат Госдумы Николай Арефьев (КПРФ), врио губернатора Игорь Бабушкин (самовыдвижение), менеджер Зинаида Болтик (самовыдвижение), безработный шоумен Григорий Галямов (самовыдвижение), пенсионер Игорь Гурбо (самовыдвижение), замдиректора «Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» Герман Даниленко (самовыдвижение), безработный Дмитрий Еминцев (самовыдвижение), торговый представитель ООО ПКФ «Союзтелекабель» Андрей Иванцов («Партия социальных реформ»), бизнесмен Александр Михайлов (самовыдвижение), бизнесмен Кубай Нуехов (самовыдвижение), безработный Максим Соколов (самовыдвижение), пенсионер Сергей Сычев («Партия пенсионеров»), депутат Астраханской облдумы Тимофей Щербаков (ЛДПР) и депутат Госдумы Олег Шеин (самовыдвижение).

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