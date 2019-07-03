Киев, , 18:59 — REGNUM

Экс-министр иностранных дел Украины Константин Грищенко назвал «успешным» визит президента Владимира Зеленского в Канаду. Соответствующее заявление Грищенко сделал 3 июля в эфире одного из украинских телеканалов, комментируя итоги визита главы украинского государства в Канаду.

«Да, в целом его можно назвать успешным. Это один из тех этапов становления Зеленского как президента. Канада — это тот вариант, где его восприняли довольно позитивно… По результатам получены позитивные сигналы. Самое главное испытание впереди — визит в США», — напомнил Грищенко.

По его словам, Канада не меняет свою политику в отношении Украины в отличие от Евросоюза.

«Нужно учитывать, что Канада — наименьшая страна из стран Большой семерки. И вообще не понятно, как она туда попала и каким образом там остается. Учитывая масштаб этой страны, а у нее население даже меньше, чем сейчас в Украине, то это вполне закономерный уровень того, что мог предложить Трюдо во время этой встречи. С точки зрения политических сигналов это продолжение той же линии, которая существовала до этого. Важно то, что она не изменилась, поскольку идут сигналы о смене позиции в той же ПАСЕ… В Канаде ничего негативного не прозвучало», — пояснил Грищенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июля в Торонто по итогам переговоров с канадским премьер-министром Джастином Трюдо президент Зеленский заявил, что Канада упростит въезд для украинцев и расширит соглашение о зоне свободной торговли с Украиной.

«Это соглашение о молодежных обменах, которое будет подписано в ближайшее время и позволит украинцам и канадцам приезжать по упрощенной процедуре на время до 1 года на обучение и работу. Второе: мы получили предложение от Канады присоединить Украину к программе, которая будет означать упрощенную процедуру приезда украинцев в Канаду. Мы смотрим на это, как на еще один шаг к будущему безвизовому режиму с Канадой. Третье: есть принципиальная договоренность о расширении соглашения о свободной торговле. Мы договорились, что в ближайшее время начнутся переговоры, чтобы положить эти договоренности на бумагу», — сказал Зеленский.