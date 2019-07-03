Вашингтон, , 18:57 — REGNUM

Вашингтон ввёл санкции против кубинской компании Cubametales из-за ситуации в Венесуэле. Об этом 3 июля сообщает пресс-служба министерства финансов США.

Зарегистрированная в Гаване компания Cubametalesзанимается экспортом и импортом металлов, топлива и смазочных материалов.

Как говорится в комментарии главы американского ведомства Стивена Мнучина, меры в отношении компании должны помешать попыткам президента Венесуэлы Николаса Мадуро «использовать венесуэльскую нефть в качестве инструмента в переговорах, чтобы приобрести защиту у Кубы и других иностранных действующих лиц».

Напомним, в июне США несколько раз расширяли санкции против Венесуэлы. В частности, ограничительные меры были введены в отношении главы венесуэльской национальной электрокорпорации Corpoelec Мотты Домингеса, заместителя министра финансов республики Луго Гомеса, а также сына Николаса Мадуро — члена Национального учредительного собрания Венесуэлы Николаса Эрнесто Мадуро Герра.

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