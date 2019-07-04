4 июля 2019 | Время чтения 9 мин

Станислав Стремидловский, , 08:46 — REGNUM





Иван Шилов © ИА REGNUM

30 июня во Львове состоялись мероприятия по случаю 78-й годовщины провозглашения Акта восстановления украинской государственности, информирует Zaxid.net (Львов). «История нашего государства — суверенного, независимого и демократического — непростая и героическая, потому что всегда находился враг и оккупант, который хотел прийти, подавить и запугать. Но он не предусмотрел одной вещи — огромной силы воли, которая была, есть и всегда будет в душе, в синергии, в согласии и силе украинцев. И сегодня, когда на нашу территорию — в Крым, Донецкую и Луганскую области — зашел оккупант, Украина защищает не только себя. Она является тем форпостом, который защищает всю Европу и мир», — заявил заместитель мэра Львова по вопросам развития Андрей Москаленко. Мероприятия организовало Львовское областное объединение «Просвиты» имени Тараса Шевченко.

СПРАВКА ИА REGNUM : В преддверии Великой Отечественной войны в апреле 1941 года в Кракове прошел II-й большой сбор фракции ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которой руководил Степан Бандера — ОУН (б) (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Заместителем Бандеры избрали Ярослава Стецько. 30 июня 1941 года во Львове состоялись «народные сборы», в которых участвовали известные представители львовской общественности. На сборах Стецько зачитал «Акт провозглашения украинского государства». Согласно документу, новосозданная Украина была намерена «тесно сотрудничать с национал-социалистической Велико-Германией, которая под руководством Адольфа Гитлера создает новый порядок в Европе и мире».

Партия «Слуга народа» появилась в украинской политике совсем недавно, но по всем социологическим опросам уже претендует на большинство в будущей Верховной раде, отмечает «ОстроВ» (Донбасс). Однако очевидно, что ее высокие рейтинги (от 45 до 50%) обусловлены популярностью Владимира Зеленского и никак не связаны ни с действиями партии, ни с ее идеологией, ни тем более с ее предвыборной программой. «Мы воплотим курс президента Зеленского в конкретных законопроектах и политических решениях, сформируем профессиональное правительство, которому будет доверять народ Украины, и вместе внедрим кардинальные изменения, которые помогут нам сделать Украину свободной, независимой, успешной Страной Мечты», — говорится в предвыборной программе партии. Какими будут эти «кардинальные изменения», каким будет «курс президента Зеленского», народу, видимо, по мнению идеологов «СН», знать излишне. В предвыборной программе «СН» нет никакой конкретики — не политическая партия, а группа поддержки одного актера. В частности, это касается стратегии партии в отношении войны в Донбассе. Предвыборная программа «Слуги народа» касается этой важнейшей для страны проблемы лишь двумя общими пунктами: «1. Обеспечим законодательное сопровождение инициатив президента, направленных на восстановление территориальной целостности и государственного суверенитета Украины. 2. Создадим систему информационной реинтеграции жителей оккупированных территорий в Украине». Какими будут «инициативы президента» — этого кандидаты в депутаты от «СН» не знают, но заранее обязуются «обеспечить их законодательное сопровождение». Не менее загадочным до сегодняшнего дня остается и тезис о «системе информационной реинтеграции» оккупированной территории. Об этом Зеленский говорил еще в ходе своей президентской кампании, но с тех пор ясности в отношении этой «системы» больше не стало. Исходя из того, что партия «Слуга народа» и ее члены ранее никогда не были в парламенте, мы не можем анализировать, как они выполняют свои предвыборные обещания. А в Донбассе «Слуга народа», по сути, не выдвинула ни одного сильного кандидата, слив этот стратегический регион пророссийским силам.

Верховная рада (cc) ВАДИМ ЧУПРИНА

Глава администрации президента Украины Андрей Богдан выступил с идеей вернуть русский язык как региональный, сообщает «Курс» (Ивано-Франковск). Богдан допускает расширение прав русского языка, если ценой этого будет прекращение боевых действий. «Мы можем Донецкой и Луганской области позволить разговаривать на русском языке, если у нас начнется мир в стране? Ставим вопрос — «да/нет». Если можем, тогда Донецк и Луганск пусть общаются на русском языке», — сказал глава администрации президента. В то же время Богдан высказался против того, чтобы «сразу сделать русский вторым государственным», ведь «он (второй государственный язык) углубляет конфликт», а не решает вопрос.

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович объявил, что будет баллотироваться в Верховную раду по списку «Европейской солидарности», пишет «Збруч» (Галичина). Издание приводит следующие слова Вятровича: «Зеленский в вопросах национальной политики, национальной памяти, гуманитарной политики — просто tabula rasa. «Чистая доска», на которой могут писать очень разные люди. На ней могут писать люди, которые являются выразителями проукраинских интересов. А могут писать люди, которые являются абсолютными «совками». С одной стороны, 8 мая был абсолютно правильный призыв Зеленского о Дне памяти и примирения в Facebook. С другой стороны, 22 июня обращение о том, что «в этот день в наш дом ворвалась война». Это является повторением абсолютно совкового мифа о «Великой отечественной войне». Именно эта пустота Зеленского в вопросах национальной памяти — она и есть тот самый главный фактор, который провоцирует реванш. Если там пусто — значит, кто-то может сделать так, чтобы Зеленский стал пророссийским».

Владимир Вятрович (cc) Paweł5586

Венгероязычные ветераны «АТО» обратились к избирателям Закарпатья, передают «Новини Закарпаття» (Ужгород). «Мы, закарпатцы, граждане Украины, венгры по национальности, которые с первых дней российско-украинской войны в Донбассе стали на защиту государства в рядах вооруженных сил Украины, считаем недопустимым выдвижение в депутаты Верховной рады Украины Василия Брензовича (глава Общества венгерской культуры Закарпатья — ИА REGNUM ) и откровенно называем его действия коллаборантскими. Место Брензовича, который сотрудничает как с фсбшниками Путина, так и их марионетками в Будапеште, не в парламенте Украины, а в местах лишения свободы за госизмену. Брензович своими действиями проявляет неуважение к светлой памяти павших венгров Украины, которые одни из первых защищали Европу от кремлевской орды. Тем венграм, которые забыли о страшном 1956 годе, мы напоминаем, что в Кремле меняются только лица вождей, но суть вовсе не меняется. Обращаемся к избирателям Закарпатья, чтобы те в свою очередь расценили антигосударственные действия Брензовича, которые он уже ведет не один год на Закарпатье, прикрываясь мандатом депутата Верховной рады Украины».

BukNews (Черновцы) цитирует заявление национальной полиции Украины о некоторых «общественных активистах». В последнее время участились случаи обращений граждан о давлении на них со стороны представителей общественных организаций. Сотрудники департамента защиты экономики и главного следственного управления полиции разоблачили несколько групп, в состав которых входили руководители различных общественных организаций, представители масс-медиа и другие «сознательные» граждане. Девяти лицам уже сообщено о подозрении в совершении ряда уголовных преступлений. Среди них — руководители организаций, которые позиционировали себя как борцы с коррупцией, произволом власти и так далее. В последнее время участились случаи обращений в правоохранительные органы граждан, которые сообщают о давлении на них со стороны представителей общественных организаций. Требования их довольно просты — определенная сумма средств за отказ в проведении мероприятий, направленных на дискредитацию лица, например, в медиапространстве. Перед тем, как прийти к бизнесмену или публичному лицу, «активисты» заранее готовились: проводили сбор конфиденциальной информации, готовили фейковые компрометирующие материалы и распространяли их через подконтрольные веб-ресурсы. Чтобы указанные выше действия прекратились, требовали деньги.

Бизнес (cc) StockSnap

Делегация Харьковского городского совета посетила город Люблин (Республика Польша), где проходили праздничные мероприятия по случаю 450-летия со дня подписания Люблинской унии, передает «Редпост» (Харьков). Делегация города Харькова приняла участие в торжественном заседании Люблинского городского совета при участии иностранных делегаций, которое состоялось 1 июля в Люблинском замке. В ходе торжеств мэр Люблина Кшиштоф Жук вручил представителям Харьковского городского совета медаль Люблинской унии «в признание значительного вклада в развитие польско-украинского сотрудничества, с благодарностью за проведение многочисленных мероприятий, направленных на взаимное познание и интеграцию обоих народов в атмосфере открытости и стремления к взаимопониманию». Делегация города Харькова также приняла участие в церемонии возложения цветов к памятнику Люблинской унии на площади Литовской, в фестивале «Восток культуры — другие звучания 2019», посетила концерт симфонического оркестра польской и литовской молодежи в Люблинской филармонии.

Корреспондент портала «Новий день» (Херсон) побывал в эти дни в Грузии. Далеко не простым в многонациональной Грузии оказался процесс интеграции в общество местного армянского населения из Самцхе-Джавахети. Мешает этому незнание последними государственного языка и определенного недоверия к армянам со стороны грузин. Именно в проживающих здесь армянах многие в грузинском обществе видят возможную угрозу для страны. Такое отношение не в последнюю очередь стало следствием травм, нанесенных Грузии в результате «оккупации» Российской Федерацией Абхазии и Южной Осетии на фоне длительного конфликта между Арменией и Азербайджаном за Нагорный Карабах. «В основном интерес к тому, что происходит в Самцхе-Джавахети, в других регионах Грузии возникает, когда здесь имеют место какие-то конфликты или возникают острые проблемы. К сожалению, в основном этот интерес порождает речь ненависти. Нам не доверяют и почему-то считают, что мы «не такие» граждане, как все остальные, и непременно стремимся отделиться от остальной страны. Это обидно, ведь эти обвинения абсолютно беспочвенны. Нередко под статьями о Самцхе-Джавахети можно встретить комментарии, написанные с ненавистью к местным жителям. Мы не скрываем, что процесс интеграции людей в грузинское общество имеет проблемы. Действительно, большинство нашего населения не знают грузинского. Им сложно изучать язык, который они не используют в повседневной жизни. Хотя у многих есть большое желание его знать», — говорит журналистка интернет-издания из Ахалкалаки JNews Кристина Марабян. Также в Грузии проживают азербайджанцы, греки, абхазы, русские духоборы и многие другие. «В регионах, где проживают этнические меньшинства, остается проблемой их незнание грузинского языка. Мы проводим активные кампании по оказанию им необходимой информации на родном языке, а параллельно создаем условия для обучения местных жителей государственному языку, — рассказала «Новому дню» министр по вопросам примирения и гражданского равноправия Грузии Кетеван Цихелашвили. — Мы будем продолжать политику сохранения их самобытности, оказывать и в дальнейшем им возможность учиться на родном языке. Однако без изучения грузинского языка невозможно представить их привлечения к участию в различных сферах жизни страны, и не только на локальном, но и на центральном уровне».