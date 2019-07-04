Станислав Стремидловский, 4 июля 2019, 08:46 — REGNUM


Иван Шилов © ИА REGNUM

30 июня во Львове состоялись мероприятия по случаю 78-й годовщины провозглашения Акта восстановления украинской государственности, информирует Zaxid.net (Львов). «История нашего государства — суверенного, независимого и демократического — непростая и героическая, потому что всегда находился враг и оккупант, который хотел прийти, подавить и запугать. Но он не предусмотрел одной вещи — огромной силы воли, которая была, есть и всегда будет в душе, в синергии, в согласии и силе украинцев. И сегодня, когда на нашу территорию — в Крым, Донецкую и Луганскую области — зашел оккупант, Украина защищает не только себя. Она является тем форпостом, который защищает всю Европу и мир», — заявил заместитель мэра Львова по вопросам развития Андрей Москаленко. Мероприятия организовало Львовское областное объединение «Просвиты» имени Тараса Шевченко.

СПРАВКА ИА REGNUM : В преддверии Великой Отечественной войны в апреле 1941 года в Кракове прошел II-й большой сбор фракции ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которой руководил Степан Бандера — ОУН (б) (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Заместителем Бандеры избрали Ярослава Стецько. 30 июня 1941 года во Львове состоялись «народные сборы», в которых участвовали известные представители львовской общественности. На сборах Стецько зачитал «Акт провозглашения украинского государства». Согласно документу, новосозданная Украина была намерена «тесно сотрудничать с национал-социалистической Велико-Германией, которая под руководством Адольфа Гитлера создает новый порядок в Европе и мире».

Партия «Слуга народа» появилась в украинской политике совсем недавно, но по всем социологическим опросам уже претендует на большинство в будущей Верховной раде, отмечает «ОстроВ» (Донбасс). Однако очевидно, что ее высокие рейтинги (от 45 до 50%) обусловлены популярностью Владимира Зеленского и никак не связаны ни с действиями партии, ни с ее идеологией, ни тем более с ее предвыборной программой. «Мы воплотим курс президента Зеленского в конкретных законопроектах и политических решениях, сформируем профессиональное правительство, которому будет доверять народ Украины, и вместе внедрим кардинальные изменения, которые помогут нам сделать Украину свободной, независимой, успешной Страной Мечты», — говорится в предвыборной программе партии. Какими будут эти «кардинальные изменения», каким будет «курс президента Зеленского», народу, видимо, по мнению идеологов «СН», знать излишне. В предвыборной программе «СН» нет никакой конкретики — не политическая партия, а группа поддержки одного актера. В частности, это касается стратегии партии в отношении войны в Донбассе. Предвыборная программа «Слуги народа» касается этой важнейшей для страны проблемы лишь двумя общими пунктами: «1. Обеспечим законодательное сопровождение инициатив президента, направленных на восстановление территориальной целостности и государственного суверенитета Украины. 2. Создадим систему информационной реинтеграции жителей оккупированных территорий в Украине». Какими будут «инициативы президента» — этого кандидаты в депутаты от «СН» не знают, но заранее обязуются «обеспечить их законодательное сопровождение». Не менее загадочным до сегодняшнего дня остается и тезис о «системе информационной реинтеграции» оккупированной территории. Об этом Зеленский говорил еще в ходе своей президентской кампании, но с тех пор ясности в отношении этой «системы» больше не стало. Исходя из того, что партия «Слуга народа» и ее члены ранее никогда не были в парламенте, мы не можем анализировать, как они выполняют свои предвыборные обещания. А в Донбассе «Слуга народа», по сути, не выдвинула ни одного сильного кандидата, слив этот стратегический регион пророссийским силам.

Верховная рада
Верховная рада
(cc) ВАДИМ ЧУПРИНА

Глава администрации президента Украины Андрей Богдан выступил с идеей вернуть русский язык как региональный, сообщает «Курс» (Ивано-Франковск). Богдан допускает расширение прав русского языка, если ценой этого будет прекращение боевых действий. «Мы можем Донецкой и Луганской области позволить разговаривать на русском языке, если у нас начнется мир в стране? Ставим вопрос — «да/нет». Если можем, тогда Донецк и Луганск пусть общаются на русском языке», — сказал глава администрации президента. В то же время Богдан высказался против того, чтобы «сразу сделать русский вторым государственным», ведь «он (второй государственный язык) углубляет конфликт», а не решает вопрос.

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович объявил, что будет баллотироваться в Верховную раду по списку «Европейской солидарности», пишет «Збруч» (Галичина). Издание приводит следующие слова Вятровича: «Зеленский в вопросах национальной политики, национальной памяти, гуманитарной политики — просто tabula rasa. «Чистая доска», на которой могут писать очень разные люди. На ней могут писать люди, которые являются выразителями проукраинских интересов. А могут писать люди, которые являются абсолютными «совками». С одной стороны, 8 мая был абсолютно правильный призыв Зеленского о Дне памяти и примирения в Facebook. С другой стороны, 22 июня обращение о том, что «в этот день в наш дом ворвалась война». Это является повторением абсолютно совкового мифа о «Великой отечественной войне». Именно эта пустота Зеленского в вопросах национальной памяти — она и есть тот самый главный фактор, который провоцирует реванш. Если там пусто — значит, кто-то может сделать так, чтобы Зеленский стал пророссийским».

Владимир Вятрович
Владимир Вятрович
(cc) Paweł5586

Венгероязычные ветераны «АТО» обратились к избирателям Закарпатья, передают «Новини Закарпаття» (Ужгород). «Мы, закарпатцы, граждане Украины, венгры по национальности, которые с первых дней российско-украинской войны в Донбассе стали на защиту государства в рядах вооруженных сил Украины, считаем недопустимым выдвижение в депутаты Верховной рады Украины Василия Брензовича (глава Общества венгерской культуры Закарпатья — ИА REGNUM ) и откровенно называем его действия коллаборантскими. Место Брензовича, который сотрудничает как с фсбшниками Путина, так и их марионетками в Будапеште, не в парламенте Украины, а в местах лишения свободы за госизмену. Брензович своими действиями проявляет неуважение к светлой памяти павших венгров Украины, которые одни из первых защищали Европу от кремлевской орды. Тем венграм, которые забыли о страшном 1956 годе, мы напоминаем, что в Кремле меняются только лица вождей, но суть вовсе не меняется. Обращаемся к избирателям Закарпатья, чтобы те в свою очередь расценили антигосударственные действия Брензовича, которые он уже ведет не один год на Закарпатье, прикрываясь мандатом депутата Верховной рады Украины».

BukNews (Черновцы) цитирует заявление национальной полиции Украины о некоторых «общественных активистах». В последнее время участились случаи обращений граждан о давлении на них со стороны представителей общественных организаций. Сотрудники департамента защиты экономики и главного следственного управления полиции разоблачили несколько групп, в состав которых входили руководители различных общественных организаций, представители масс-медиа и другие «сознательные» граждане. Девяти лицам уже сообщено о подозрении в совершении ряда уголовных преступлений. Среди них — руководители организаций, которые позиционировали себя как борцы с коррупцией, произволом власти и так далее. В последнее время участились случаи обращений в правоохранительные органы граждан, которые сообщают о давлении на них со стороны представителей общественных организаций. Требования их довольно просты — определенная сумма средств за отказ в проведении мероприятий, направленных на дискредитацию лица, например, в медиапространстве. Перед тем, как прийти к бизнесмену или публичному лицу, «активисты» заранее готовились: проводили сбор конфиденциальной информации, готовили фейковые компрометирующие материалы и распространяли их через подконтрольные веб-ресурсы. Чтобы указанные выше действия прекратились, требовали деньги.

Бизнес
Бизнес
(cc) StockSnap

Делегация Харьковского городского совета посетила город Люблин (Республика Польша), где проходили праздничные мероприятия по случаю 450-летия со дня подписания Люблинской унии, передает «Редпост» (Харьков). Делегация города Харькова приняла участие в торжественном заседании Люблинского городского совета при участии иностранных делегаций, которое состоялось 1 июля в Люблинском замке. В ходе торжеств мэр Люблина Кшиштоф Жук вручил представителям Харьковского городского совета медаль Люблинской унии «в признание значительного вклада в развитие польско-украинского сотрудничества, с благодарностью за проведение многочисленных мероприятий, направленных на взаимное познание и интеграцию обоих народов в атмосфере открытости и стремления к взаимопониманию». Делегация города Харькова также приняла участие в церемонии возложения цветов к памятнику Люблинской унии на площади Литовской, в фестивале «Восток культуры — другие звучания 2019», посетила концерт симфонического оркестра польской и литовской молодежи в Люблинской филармонии.

Корреспондент портала «Новий день» (Херсон) побывал в эти дни в Грузии. Далеко не простым в многонациональной Грузии оказался процесс интеграции в общество местного армянского населения из Самцхе-Джавахети. Мешает этому незнание последними государственного языка и определенного недоверия к армянам со стороны грузин. Именно в проживающих здесь армянах многие в грузинском обществе видят возможную угрозу для страны. Такое отношение не в последнюю очередь стало следствием травм, нанесенных Грузии в результате «оккупации» Российской Федерацией Абхазии и Южной Осетии на фоне длительного конфликта между Арменией и Азербайджаном за Нагорный Карабах. «В основном интерес к тому, что происходит в Самцхе-Джавахети, в других регионах Грузии возникает, когда здесь имеют место какие-то конфликты или возникают острые проблемы. К сожалению, в основном этот интерес порождает речь ненависти. Нам не доверяют и почему-то считают, что мы «не такие» граждане, как все остальные, и непременно стремимся отделиться от остальной страны. Это обидно, ведь эти обвинения абсолютно беспочвенны. Нередко под статьями о Самцхе-Джавахети можно встретить комментарии, написанные с ненавистью к местным жителям. Мы не скрываем, что процесс интеграции людей в грузинское общество имеет проблемы. Действительно, большинство нашего населения не знают грузинского. Им сложно изучать язык, который они не используют в повседневной жизни. Хотя у многих есть большое желание его знать», — говорит журналистка интернет-издания из Ахалкалаки JNews Кристина Марабян. Также в Грузии проживают азербайджанцы, греки, абхазы, русские духоборы и многие другие. «В регионах, где проживают этнические меньшинства, остается проблемой их незнание грузинского языка. Мы проводим активные кампании по оказанию им необходимой информации на родном языке, а параллельно создаем условия для обучения местных жителей государственному языку, — рассказала «Новому дню» министр по вопросам примирения и гражданского равноправия Грузии Кетеван Цихелашвили. — Мы будем продолжать политику сохранения их самобытности, оказывать и в дальнейшем им возможность учиться на родном языке. Однако без изучения грузинского языка невозможно представить их привлечения к участию в различных сферах жизни страны, и не только на локальном, но и на центральном уровне».