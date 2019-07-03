Киев, , 18:43 — REGNUM

Депутат от фракции Блок Петра Порошенко Ольга Богомолец не исключает, что скандальный украинский писатель Лесь Подервянский будет оштрафован за свои «матершинные книги», если Рада примет закон «О противодействии сквернословию». Соответствующее заявление Богомолец сделала 3 июля в кулуарах парламента, комментируя возможность наложения штрафов на Подеревянского.

«Это право Леся Подервянского решать, что ему делать. Я только за то, чтобы украинский бюджет пополнялся, и чтобы украинский культурный фонд имел средства чтобы развивать украинскую культуру. Если человек будет это (о ругательствах — ред.) употреблять, если будет определено, что он публичная личность, пока определения нет. Если он не будет определен как публичное лицо, тогда ему ничего не будет», — пояснила Богомолец.

Она сообщила, что средства массовой информации будут штрафоваться, только если будут ретранслировать ругательство частного лица.

«Этот законопроект исключительно о публичных лицах, о публичном пространстве и о средствах массовой информации… Административные штрафы, которые будут касаться средств массовой информации, будут 10% от суммы лицензионного сбора за аудио трансляцию. Что касается физических лиц, это штрафы от 3 до 7 необлагаемых налогом минимумов или исправительные работы от 40 до 60 дней с отчислением части зарплаты», — пояснила Богомолец.

При этом она уточнила, что штрафы за сквернословие будут распространяться и на народных депутатов.

«В соответствии с этим законом, средства, которые будут поступать в государственный бюджет от штрафов, будут идти в украинский культурный фонд, на развитие украинской культуры и языка. У политиков должны быть не только чистые руки, но и чистые рты», — подытожила политик.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июля в Раде депутат Богомолец зарегистрировала законопроект №10 414 «О противодействии сквернословию» (о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о дематюкации языка). Текст проекта закона на сайте парламента в настоящее время отсутствует. Рассматривать законопроект будет Комитет Верховной рады по вопросам свободы слова и информационной политики.