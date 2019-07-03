Магас, , 18:42 — REGNUM

Новый руководитель Ингушетии Махмуд-Али Калиматов начал работу с кадровых изменений в администрации главы республики. Он уволил с должностей семь человек, назначенных во время правления регионом Юнус-Беком Евкуровым своими помощниками-советниками, пишет «Интерфакс».

Всего в штате администрации главы Ингушетии девять помощников-советников. При Евкурове они курировали различные направления. Отметим, что официальной информации о кадровых переменах в органах власти на сайте главы региона нет.

Как сообщало ИА REGNUM бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров подал прошение об отставке президенту РФ 25 июня. Владимир Путин удовлетворил его просьбу об освобождении от должности. 26 июня он назначил временно исполнять обязанности руководителя республики Махмуда-Али Калиматова.

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