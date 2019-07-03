Москва, , 18:36 — REGNUM

Президент России Владимир Путин в ходе предстоящего визита в Ватикан не планирует приглашать папу Римского Франциска совершить визит в Россию. Об этом 3 июля сообщил журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков.

«Я полагаю, ни с нашей стороны, ни со стороны Ватикана этот вопрос ставиться не будет», — сказал он.

Ушаков отметил, что в данном вопросе следует принимать во внимание межцерковную составляющую отношений России и Ватикана и рассматривать его вместе с представителями Русской православной церкви.

Напомним, президент России 4 июля совершит официальный визит в Италию и Ватикан. В ходе визита Владимир Путин, в частности, проведёт встречи с президентом Италии Серджо Маттареллой и папой Римским Франциском, а также примет участие в российско-итальянском форуме гражданских обществ.

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