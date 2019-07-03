Милан, Италия, , 18:07 — REGNUM

Европейский союз должен продемонстрировать свое единство и выступить с дипломатическим вмешательством в ситуацию в Ливии, поддержав «легитимное правительство этой страны», заявил в интервью Agenzia Italia в среду, 3 июля, вице-премьер Италии, лидер «Лиги» Маттео Сальвини.

Ливия Иван Шилов © ИА REGNUM

ЕС должен показать, что он «существует» как политический субъект, считает Сальвини.

Недопустимо молчать в ситуации, когда в Ливии все чаще гибнут люди, добавил он.

Издание напоминает, что 1 июля Сальвини провёл в Милане не анонсировавшуюся встречу с Файезом Сараджем.