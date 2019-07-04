Копенгаген, , 02:37 — REGNUM

На выборах в Европарламент хороший результат показал блок, состоящий из т.н. зеленых и Европейского свободного альянса (ЕСА). Почему ЕСА, представляющая собой группы евросоюзных сепаратистов, блокируется с зелеными и каких успехов может достичь эта связка, рассказывает автор ИА REGNUMРуслан Костюк.

Фарерские острова

Оказалось, что зеленые для сепаратистов — самые лучшие друзья, поскольку государственное единство не входит в сферу интересов оголтелых природозащитников. Сближает зеленых и ЕСА также тяготение к левой и центристской политической ориентации, и в этом смысле они противостоят новым правым, которые эксплуатируют тезисы «антиевропеизма» в его популистском формате.

На общем фоне успех «евросепаратистов» кажется не таким уж серьезным, всего лишь 12 депутатов. Но эти 12 депутатов представляют весьма важные и болезненные точки для своих стран, это Фарерские острова и Гренландия для Дании, Баскония, Валенсия, Каталония для Испании, Фландрия для Бельгии, Северная Ирландия и Шотландия для Великобритании.

Читайте подробности в статье Руслана Костюка «Европейские сепаратисты не складывают оружие».