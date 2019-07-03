Милан, Италия, , 17:53 — REGNUM

Представители местных властей Италии и руководители правительства страны в среду, 3 июля, проводят очередной раунд переговоров по вопросу о региональной автономии, передает Affari Italiani.

Предоставление автономии входило в предвыборную программу одной из двух правящих партий — «Лиги», однако более чем за год стороны так и не смогли прийти к компромиссу.

Одним из спорных вопросов являются тема управления культурными ценностями: издание отмечает, что власти Ломбардии (Милан) хотят получить в прямое управление Пинакотеку Брера и музей «Тайной вечери», на что пока не соглашаются национальные власти.