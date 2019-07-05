Москва, , 01:11 — REGNUM

То, что происходит прямо сейчас с элитами стран СНГ можно назвать не просто сменой действующих лиц в элитной среде, но настоящей сменой парадигмы, казавшейся незыблемой с «лихих 90-х». Почему это происходит и что собой знаменует, рассказывает автор ИА REGNUM Александр Халдей.

Советский плакат «Будь бдительным!»

Российские аресты высокопоставленных чиновников, страх богатейших российских бизнесменов перед трансфером-2024 — не единственные знаки перемен. В Молдавии и Киргизии из властного поля убраны выглядевшие непотопляемыми «крестные отцы» возросшей на коррупции околополитики. Такой масштабный процесс не может быть случайным, а демонстрирует он исчерпанность прежнего курса, жестко ориентировавшего местечковые элиты на следование указаниям США.

А раз это так, то объективное наличие общих интересов у бывших республик СССР, при отсутствии внешнего «расталкивающего» контроля, неизбежно должно привести их к новым формам взаимодействия. Возможным же это стало потому что между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом уже заключена «большая сделка», открывающая собой новую реальность.

Читайте статью Александра Халдея «Что происходит с элитами СНГ?»