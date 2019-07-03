Москва, , 17:44 — REGNUM

Президент Российской Федерации Владимир Путин освободил от должности трёх генералов. Соответствующий указ президента опубликован сегодня, 3 июля, на официальном интернет-портале правовой информации.

От должности были освобождены: генерал-майор полиции Игорь Медведев, который занимал должность начальника Сибирского юридического института МВД России; генерал-майор полиции Сергей Неяскин, занимавший должность министра внутренних дел по Чувашской республике; а также генерал-майор внутренний службы Николай Скопинцев, занимавший должность начальника управления планирования организационно-аналитического обеспечения ФСИН.

Кроме того, президент России Владимир Путин отправил в отставку заместителя начальника главного управления по вопросам миграции министерства внутренних дел России Игоря Хренкова.