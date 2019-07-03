Дамаск, , 17:41 — REGNUM

2 июля вечером российские ВВС нанесли мощный удар по базе, принадлежащей поддерживаемым Турцией боевикам в провинции Идлиб. По информации новостного ресурса Al-Masdar News со ссылкой на военный источник, российские ВКС разбомбили подземную базу Фронта национального освобождения в районе города Мадая на юге провинции Идлиб.

В результате этого разрушительного удара более пятнадцати боевиков были убиты и ранены. Эта атака российских ВКС была осуществлена в ответ на попытку проникновения, которая была проведена боевиками фронта в северной Латакии.

Что важно, Фронт национального освобождения — это организация, объединяющая протурецкие группировки на территории Сирии. Она создана, финансируется, снабжается оружием и поддерживается Анкарой.

С учетом блокирования Турцией наступления Сирийской арабской армии в провинции Идлиб и прилегающих районах участились случаи взаимных обстрелов между турецкими и сирийскими военными. Последнее обострение было локализовано с помощью представителей ВС РФ. ИА REGNUM ранее сообщало об этом.

Проблема состоит в том, что Турция не хочет выводить свои войска с территории Сирии, хотя на словах постоянно твердит о её суверенитете и территориальной неделимости.